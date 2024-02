Per coloro che dipendono dai pagamenti dell’INPS, è essenziale tenere d’occhio le date di erogazione mensili per pianificare in modo adeguato il proprio bilancio. Le date di pagamento possono variare in base alla tipologia di prestazione e al metodo di accredito, quindi è fondamentale essere aggiornati sul calendario ufficiale fornito dall’Istituto Previdenziale.

Pensioni:

Le pensioni per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta, Postepay Evolution, Carta Postamat, Carta Libretto e Postepay Evolution sono accreditate a partire dal 1° Febbraio 2024. Per coloro che hanno l’accredito presso gli istituti bancari, i pagamenti sono infatti effettuati dallo stesso giorno.

Per il mese di Marzo 2024, le pensioni saranno disponibili sia in banca che in posta a partire dal 1° Marzo, con l’applicazione della nuova riduzione dell’IRPEF per coloro con redditi superiori a 15.000 euro.

Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego):

I primi pagamenti della Naspi di Febbraio 2024 sono elaborati a partire dall’8 Febbraio 2024. È possibile anche verificare l’accredito tramite il cassetto previdenziale del cittadino sul sito dell’INPS o attraverso l’app dell’Istituto.

Per il trattamento integrativo della Naspi, i pagamenti sono partiti il 15 Febbraio 2024 e continueranno fino alla fine del mese. Si ricorda che questo importo aggiuntivo è limitato a un massimo di 100 euro e viene corrisposto mensilmente.

Ricarica Carta Acquisti:

Le prime ricariche della carta acquisti per Febbraio 2024 sono state accreditate a partire dal 14 Febbraio 2024 per coloro che hanno aggiornato il modello ISEE entro il 31 Gennaio 2024 e che soddisfano i nuovi requisiti ISEE 2024.

Assegno Unico:

I pagamenti dell’assegno unico ed universale sono stati effettuati sul conto corrente a partire dal 16, 19 e 20 Febbraio 2024, con ulteriori date di pagamento il 26 e 27 Febbraio 2024. È importante aggiornare e presentare il nuovo modello ISEE per continuare a ricevere gli importi anche nei mesi successivi.

Assegno di Inclusione (ADI):

I richiedenti dell’assegno di inclusione che hanno presentato la domanda tra il 7 Gennaio 2024 e il 31 Gennaio 2024 hanno ricevuto il primo pagamento a partire dal 15 Febbraio 2024. La seconda ricarica sarà disponibile il 27 Febbraio 2024 per coloro che hanno inviato la domanda e il PAD entro il 7 Gennaio 2024.

Supporto per la Formazione e il Lavoro:

Il supporto per la formazione e il lavoro del mese di Febbraio 2024 sarà erogato a partire dal 27 Febbraio 2024.

Assicurarsi di controllare regolarmente lo stato dei pagamenti attraverso i servizi online dell’INPS per evitare eventuali inconvenienti e per garantire una gestione finanziaria efficace.