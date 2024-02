Ancora una mattinata caratterizzata dai disagi per gli utenti della Circumvesuviana, le linee ferroviarie che servono le zone vesuviane e sono gestite dall’Ente Autonomo Volturno (EAV). Come comunicato dall’EAV stesso, a partire dalle ore 9:20 di questa mattina, la circolazione dei treni è stata interrotta tra le stazioni di Scafati e Poggiomarino a causa di problemi tecnici ai passaggi a livello. L’annuncio dell’interruzione ha immediatamente generato disagi per i pendolari e gli altri passeggeri che utilizzano questa tratta, costringendoli a trovare alternative per raggiungere le proprie destinazioni. Secondo quanto dichiarato dall’EAV, i treni in partenza da Napoli in direzione Poggiomarino termineranno la loro corsa a Pompei, mentre quelli in partenza per Napoli avranno origine da Pompei. Questa situazione ha inevitabilmente causato ritardi e modifiche nei piani di viaggio dei passeggeri.

Non è la prima volta che i passaggi a livello lungo la tratta della Circumvesuviana diventano il punto critico del sistema ferroviario locale. In particolare, negli ultimi giorni, le condizioni dei passaggi a livello, soprattutto quelli situati nella città di Scafati, sono state oggetto di dibattito e preoccupazione. Il sindaco della città salernitana, Aliberti, ha sollevato le sue preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla manutenzione di questi attraversamenti ferroviari in una serie di scambi di lettere con il presidente dell’EAV, De Gregorio.

Questi episodi mettono in luce la necessità di un’azione immediata e decisa per affrontare i problemi infrastrutturali che affliggono la rete ferroviaria della zona vesuviana. La sicurezza dei passeggeri deve essere sempre la massima priorità, e il costante monitoraggio e la manutenzione dei passaggi a livello sono fondamentali per garantire un servizio ferroviario efficiente e sicuro.