Il malfunzionamento dei passaggi a livello della Circumvesuviana crea problemi alla circolazione stradale: allora il sindaco di Scafati, Angelo Pasqualino Aliberti, ha deciso di scrivere all’Ente Autonomo Volturno. Obiettivo della missiva, evidenziare alcuni disservizi verificatisi all’altezza dei passaggi a livello presenti in via Berardinetti e in via Virgilio. Per il primo cittadino, il malfunzionamento delle barriere, segnalato anche da diversi automobilisti, ha di fatto provocato un blocco della circolazione stradale. Per il sindaco i disservizi andrebbero avanti da almeno dieci giorni. E succede lo stesso anche nelle altre città toccate dalla linea come Poggiomarino, località con un numero record di passaggi a livello. Tant’è che nei giorni scorsi anche il primo cittadino, Maurizio Falanga, si è fatto sentire dall’Eav.

“Il malfunzionamento delle barriere meccaniche poste a separazione delle due arterie con i binari del treno – dice Aliberti – impediscono il passaggio delle autovetture, bloccando il traffico per lungo tempo. Ho chiesto, inoltre, quali fossero le azioni intraprese per mettere in sicurezza i passaggi a livello non custoditi del territorio, a seguito anche dell’incontro avuto presso la sede Eav qualche giorno fa”.

Tempo fa un uomo di 50 anni è morto investito da un treno dopo avere attraversato i binari all’altezza di un passaggio a livello senza barriere con sensori luminosi in funzione: “Dopo una serie di segnalazioni che evidenziano la situazione primordiale nella quale siamo costretti a vivere in tema di trasporti – prosegue il primo cittadino di Scafati – e la condizione in cui versano i treni della vesuviana, obsoleti e sporchi, in particolare quelli della tratta Scafati-Poggiomarino, sarebbe opportuno, come abbiamo sottolineato anche al tavolo tecnico, di avviare gli interventi che ci sono proposti per mettere in sicurezza i passaggi a livello e le carrozze che ogni giorno ospitano viaggiatori, studenti e lavoratori”.