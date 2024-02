L’INPS ha recentemente annunciato le tempistiche e le modalità per la presentazione delle domande relative al bonus psicologo per l’anno 2023. Secondo quanto riportato nella circolare pubblicata sul sito dell’INPS, i cittadini potranno presentare le domande dal 18 marzo al 31 maggio 2024. Questo beneficio, mirato a sostenere le spese per le sedute psicologiche, prevede un rimborso fino a 50 euro per ogni seduta, con un importo massimo complessivo che varia in base al valore ISEE del richiedente. L’importo massimo è parametrato in tre fasce:

Se il valore ISEE è inferiore a 15.000 euro, il beneficio massimo è di 1.500 euro per ogni beneficiario.

Valore ISEE è compreso tra 15.000 e 30.000 euro, il beneficio massimo è di 1.000 euro.

Se il valore ISEE è oltre 30.000 euro ma non superiore a 50.000 euro, il beneficio massimo è di 500 euro.

È importante sottolineare che la domanda per accedere a questo bonus può essere presentata esclusivamente in via telematica. I cittadini possono accedere al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” tramite il portale web dell’INPS, utilizzando le seguenti modalità di autenticazione:

SPID di livello 2 o superiore

Carta di identità elettronica (CIE) 3.0

Carta nazionale dei servizi (CNS)

In alternativa, è possibile presentare la domanda attraverso il contact center integrato.

Si raccomanda ai cittadini interessati di consultare attentamente le istruzioni fornite dall’INPS e di assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti necessari prima di procedere con la richiesta del bonus psicologo. La salute mentale è un bene prezioso, e questo bonus è un importante sostegno per coloro che necessitano di supporto psicologico.