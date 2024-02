Nella tarda serata di ieri, un giovane di 27 anni, senza precedenti penali, è rimasto colpito da una scheggia di proiettile nella coscia sinistra mentre si trovava nel parcheggio di un ristorante a Vico Equense, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni fornite dai Carabinieri, sembra che il colpo sia partito accidentalmente da un fucile da caccia che un conoscente della vittima, un uomo di 64 anni, stesse mostrando al giovane. Il 27enne, residente nel quartiere di Ponticelli a Napoli, è immediatamente trasportato all’ospedale di Castellammare, dove è attualmente in attesa di un intervento chirurgico. Fortunatamente, la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita, secondo quanto riferito dai medici.

I Carabinieri della stazione di Vico Equense hanno prontamente sequestrato l’arma coinvolta nell’incidente e hanno denunciato il 64enne responsabile del fucile da caccia. Le indagini sono in corso per ricostruire con chiarezza la dinamica esatta dell’accaduto e determinare le responsabilità nell’incidente.