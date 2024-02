Il Comune di Palma Campania sta compiendo progressi significativi nel miglioramento della rete stradale locale, con una serie di interventi mirati che vanno oltre il semplice rifacimento dell’asfalto. In totale, sono 17 le strade coinvolte nei lavori di appalto, che includono non solo il ripristino del manto stradale, ma anche l’elevazione dei tombini fognari e delle caditoie, nonché la sistemazione dei sottoservizi emergenti dalla carreggiata. Un aspetto particolarmente innovativo di questi interventi riguarda la segnaletica orizzontale. Grazie a un Regolamento Comunale specifico, le strade interessate dai lavori di scavo vedono il rifacimento non solo della traccia o di una singola corsia, come spesso accade, ma dell’intera carreggiata. Questa pratica, adottata solo da pochi comuni, si traduce in una maggiore sicurezza stradale e una migliore qualità complessiva delle infrastrutture.

Tra le 17 strade coinvolte nei lavori, già sono compiuti interventi su Via Vecchia San Gennaro, Via San Nicola, Via Pozzoceravolo e Via Cinquevie di Selve. I lavori sono ora in corso anche su Via Piano, un’arteria che collega il cavalcavia ferroviario (zona Besana) a Cinquevie (Pozzoceravolo), e si estende fino a Via Sediari.

La programmazione dei lavori è attentamente pianificata, con una priorità data alle strade vicine alle aree coinvolte da eventi carnevaleschi, come Via Vecchia San Gennaro, Via Querce, Via Macello, la tratta di Via Circumvallazione fino all’intersezione con Via Nuova San Gennaro e la tratta fino all’incrocio con Via Ajello. Inoltre, sono prese in considerazione anche le strade esterne, come Via San Nicola, Pozzoceravolo, Cinquevie di Selve e Via Piano/Sediari.