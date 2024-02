Confermate le misure cautelari a Palma Campania nell’inchiesta che coinvolge il sindaco Nello Donnarumma e altri sette soggetti. Il Riesame si è pronunciato dopo i fatti del 9 gennaio. L’inchiesta è nata con accuse di corruzione e svolgimento illecito di procedure di gara in relazione all’assegnazione di appalti pubblici. La decisione del Giudice per le Indagini Preliminari è quindi convalidata dal Riesame, confermando le restrizioni per il primo cittadino e gli altri indagati. La sospensione dal ruolo di sindaco, disposta dal Prefetto di Napoli a seguito delle accuse, resta quindi in vigore.

Le misure cautelari coinvolgono anche due dipendenti comunali e cinque imprenditori. Il ricorso presentato dai legali del sindaco Donnarumma non ha avuto, almeno per ora, esito positivo.