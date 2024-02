L’operazione dei carabinieri nella frazione di Monteruscello a Pozzuoli ha portato all’arresto di un padre di 54 anni e del suo figlio di 26 anni, entrambi coinvolti nel traffico di droga. Durante un servizio coordinato di controllo del territorio, le forze dell’ordine hanno condotto una perquisizione nella loro abitazione, dove hanno scoperto una quantità significativa di stupefacenti. In particolare, sono stati rinvenuti 84 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 8 chili e 300 grammi. La droga era occultata in cantina, all’interno di un soppalco. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati trovati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un proiettile calibro 38 special. Inoltre, sono stati sequestrati 7.550 euro in contanti, sospettati di essere provento di attività illecite.

Padre e figlio sono stati quindi arrestati e tradotti in carcere in attesa di giudizio. Inoltre, un 28enne è stato denunciato per detenzione illecita di munizionamento, in quanto sono stati trovati proiettili di diverso calibro nel suo appartamento.

Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno anche sanzionato un imprenditore di Casoria per irregolarità riscontrate nei locali della sua azienda edile. Sono state rilevate violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro, e l’imprenditore è stato multato per oltre 13.000 euro.