Braceria Bifulco si prepara a diventare nuovamente il palcoscenico di un evento speciale che fonde la convivialità con la solidarietà. Ieri mattina la Conferenza Stampa di presentazione di “Emozione tra le Stelle”, la Cena di Gala che si terrà il 29 febbraio, per ricordare Luciano Bifulco, l’imprenditore che ha rivoluzionato il mondo della carne in Italia, scomparso lo scorso dicembre. L’iniziativa è presentata presso la Sala Consiliare del Comune di Ottaviano, dal sindaco Biagio Simonetti, lo chef due Stelle Michelin, Gennaro Esposito, la dott.ssa Gianfranca Auricchio, dirigente medico presso la Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Federico II, da Maria Teresa Iervolino, cognata di Luciano Bifulco, moderati dalla giornalista Rosa Iandiorio, Ufficio Stampa Braceria Bifulco.

Ad introdurre la conferenza stampa il primo cittadino che ha ricordato l’impegno di Luciano per dare risalto alla sua terra, Ottaviano, attraverso un progetto di grandissimo profilo: “Conoscevo Luciano Bifulco bene e posso dire che lui faceva vivere, nel suo locale, un’esperienza unica. Ricordarlo con un evento a sostegno di chi soffre è sempre giusto e per questo motivo voglio ringraziare chi ha messo in piedi, in poco tempo, quanto atto a ricordarlo”.

Lo chef Gennaro Esposito che ha curato l’evento insieme alla famiglia Bifulco, ha rimarcato il grande coinvolgimento da parte dei tanti chef amici di Luciano, testimonianza del grande spirito di fratellanza che esiste nella gastronomia campana: “Sarà l’occasione per stare insieme, goderci una serata speciale nel Luna Park di Luciano Bifulco che ha avuto la capacità di creare un vero e proprio tempio della carne. Lo faremo con il sorriso perché Luciano così avrebbe voluto. Con Luciano era sempre festa, era una persona che accoglieva tutti e ricordarlo dovrà essere sempre un momento allegro, infatti, durante la serata si ballerà sulle note di Raoul & Swing Orchestra. Il fatto che l’evento sia andato tutto esaurito in pochi minuti è espressione della stima e dell’amore che tutti hanno verso Luciano e di quanto bene ha donato”.

La cena di Gala “Emozione tra le stelle” sarà, infatti, anche un momento di solidarietà, valore fondante per tutta la famiglia Bifulco, da sempre attenta alla necessità di aiutare chi è in difficoltà. Grazie all’aiuto dell’associazione “Mi Coloro di Blu” e del Centro Neapolisanit, il ricavato della serata sarà devoluto ad un fondo per garantire gli studi ad adolescenti e giovani adulti – seguiti presso la Neuropsichiatria Infantile della Federico II (Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali) – con disagio psichico e sociale che hanno concluso percorsi terapeutici comunitari (SIRMIV – ESPERANZA).

A tal proposito è intervenuta la dott.ssa Gianfranca Auricchio, Neuropsichiatra Infantile, spiegando l’importanza di dare un futuro a chi ha ultimato un percorso terapeutico.

“Presso la Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II sono seguiti molti pazienti adolescenti con disagio psichico che talora vivono anche in condizione di svantaggio economico, sociale e familiare. Si tratta di ragazzi per i quali solo una presa in carico precoce e gli opportuni ed adeguati percorsi riabilitativi possono garantire una qualità di vita futura”.

“Per alcuni giovani possono essere necessari percorsi in comunità (come quelli attuati presso la SIRMIV – Esperanza), in questo contesto oltre alle cure farmacologiche e al supporto psicologico, il giovane paziente viene accompagnato nel reinserimento scolastico e sociale. Ed è proprio per quei giovani che terminano il percorso sanitario e non hanno una famiglia in grado di accompagnarli verso l’indipendenza dell’età adulta che i percorsi di studio e/o lavorativi guidati possono rappresentare la vera opportunità per affrontare anche la vulnerabilità psichica e sociale. Questo evento sarà d’aiuto per offrire un futuro a ragazzi con tali problematiche”.

A chiudere la conferenza stampa Maria Teresa Iervolino, che con grande commozione ha ricordato l’amato cognato, per lei un fratello: “Non è facile andare avanti, ma le idee di Luciano sono la nostra forza e ci permettono di proseguire il cammino che lui aveva iniziato. Un imprenditore lungimirante che ha rivoluzionato il mondo della carne in Italia, un’anima generosa sempre pronta a fare del bene. Ripartiamo dai suoi insegnamenti e ringraziamo tutti coloro ci stanno aiutando nell’organizzazione di “Emozione tra le Stelle” un’iniziativa che ha subito catturato il cuore di amici, chef e clienti registrando subito il soldout. Questo sarà solo il primo dei tanti eventi di beneficenza che faremo in memoria di Luciano”.

Il 29 febbraio, dunque appuntamento alle 19.00, da Braceria Bifulco, sulle note di Raoul & Swing Orchestra, una serata di cucina d’autore in compagnia degli chef Gennaro Esposito – La Torre del Saracino; Ernesto Iaccarino – Don Alfonso; Luigi Salomone – Re Santi e Leoni; Maicol Izzo – Piazzetta Milù; Cristiano Tomei – L’Imbuto; Francesco Sposito – Taverna Estia; Lino Scarallo – Palazzo Petrucci; Paolo Barrale – Aria; Daniele e Simone Testa – Punto Nave; il pizzaiolo Enzo Piccirillo – La Masardona; Azienda Joselito, Carmasciando, Carni Bifulco, Venchi, i maestri pasticcieri Carmine Di Donna; Giuseppe Pepe – Pasticceria Pepe; De Vivo Pasticceria; Pasticceria I Marigliano. Una serata di festa e sorrisi per diffondere un messaggio di amore e solidarietà tanto caro a Luciano Bifulco.