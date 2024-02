In un evento celebrato presso gli spazi dell’hotel Augustus e alla presenza di importanti esponenti politici, il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, ha formalizzato il suo passaggio a Fratelli d’Italia. L’incontro ha visto la partecipazione del commissario provinciale Michele Schiano, del vicecoordinatore regionale e sindaco di Striano Antonio Del Giudice, dell’avvocato Sergio Cola, storico esponente della destra vesuviana, già deputato, e del viceministro Edmondo Cirielli.

Il Passaggio Politico di Simonetti:

Simonetti, già docente di Statistica presso l’Università del Sannio e politico di lunga esperienza, ha annunciato ufficialmente la sua adesione a Fratelli d’Italia. Questo rappresenta un passo significativo per il sindaco di Ottaviano, che per la prima volta ha deciso di prendere una tessera di partito. In passato, Simonetti ha sempre gravitato nel centrodestra, candidandosi nelle liste dell’Udc e di Forza Italia, ma senza mai aderire ufficialmente a un partito.

Motivazioni dell’Adesione:

Nel corso dell’evento, Simonetti ha spiegato le ragioni della sua scelta di aderire a Fratelli d’Italia. Ha sottolineato di riconoscersi nel partito per la sua capacità organizzativa, struttura e proposta programmatica. Simonetti, che attualmente ricopre la carica di sindaco di Ottaviano grazie a una coalizione di liste civiche, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha evidenziato il suo costante impegno nel centrodestra e ha descritto la sua adesione al partito di Giorgia Meloni come una scelta consapevole verso un partito di prospettiva, incentrato sul concetto di buon governo.