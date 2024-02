Oggi, presso gli uffici dell’Ente Autonomo Volturno (EAV) a Napoli-Porta Nolana, è sottoscritto un importante protocollo d’intesa tra l’EAV e il Comune di Terzigno. Questo accordo rientra nell’ambito di un programma di interventi volti al miglioramento della sicurezza ferroviaria, concentrandosi sulla soppressione dei passaggi a livello lungo la linea vesuviana Napoli-Ottaviano-Sarno. L’iniziativa prende spunto dalla consapevolezza della potenziale pericolosità degli attraversamenti ferroviari e si allinea alle raccomandazioni espresse dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa).

Il presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, e il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, hanno firmato questo protocollo di intesa con l’obiettivo comune di sopprimere tre passaggi a livello situati nel territorio di Terzigno. Questa collaborazione mira non solo a migliorare la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, ma anche a ottimizzare la viabilità e la circolazione nel territorio interessato.

Secondo quanto dichiarato dalla società di trasporti, EAV si impegna a realizzare una serie di opere necessarie per la chiusura dei passaggi a livello identificati, con un investimento complessivo stimato in circa 6,5 milioni di euro. Queste opere non solo contribuiranno a eliminare un potenziale rischio per la sicurezza dei cittadini, ma miglioreranno anche la fluidità del traffico e l’accessibilità delle aree interessate.

L’accordo rappresenta un passo significativo verso la promozione della sicurezza e dello sviluppo infrastrutturale nelle aree coinvolte, dimostrando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici per affrontare le sfide legate alla mobilità e alla sicurezza del territorio. Si auspica che questa partnership possa portare benefici tangibili alla comunità di Terzigno e ai viaggiatori che utilizzano la linea ferroviaria interessata, migliorando complessivamente la qualità della vita nella regione.