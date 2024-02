Il sostegno sociale attraverso bonus sulle bollette resta attivo, offrendo un sollievo economico a chi ha un reddito basso e, quest’anno, si tiene conto anche della composizione del nucleo familiare. Tuttavia, oltre a questo beneficio, sono introdotti altri incentivi sia a livello governativo che regionale, mirati a facilitare il passaggio al mercato libero e a contrastare gli aumenti dei costi nonostante la diminuzione dei prezzi delle materie prime. Uno dei bonus più rilevanti è il Reddito Energetico, regolamentato da un Decreto Ministeriale e dotato di un budget di 200 milioni di euro per il 2024 e il 2025. Questo bonus, strutturato su diverse misure, offre sostegno su base regionale.

Un altro bonus significativo è il bonus fotovoltaico, che consente di ottenere un finanziamento a fondo perduto per l’installazione di sistemi di produzione energetica solare. Questi sistemi permettono di consumare energia autoprodotta, garantendo un risparmio netto sulle bollette. Tuttavia, è importante notare che l’energia non consumata non può essere accumulata e viene venduta al Gestore del sistema energetico.

Il bonus energetico è destinato alle famiglie in condizioni economiche svantaggiate che desiderano investire nella produzione energetica. Le richieste possono essere presentate da coloro il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non supera i 15.000 euro, o 30.000 euro per chi ha figli a carico. Questo beneficio copre l’intero costo dell’impianto, dall’installazione al funzionamento.

È importante notare che il bonus energetico può essere richiesto anche da coloro che beneficiano di altri bonus o hanno attivo il bonus sociale, ma rimane valido il limite reddituale basato sull’ISEE.

Per richiedere l’impianto, è possibile rivolgersi alla propria Regione di appartenenza o a società specializzate nel settore, che assistono nella compilazione della domanda. L’impianto deve avere una potenza nominale compresa tra 2 e 6 kW e include una polizza decennale contro i rischi per la manutenzione e il monitoraggio del funzionamento.