Esonero totale dei contributi previdenziali e incremento di 250 euro in busta paga: ecco chi può beneficiare di questo sostegno economico. L’Inps ha annunciato una notizia che porterà sollievo a molte famiglie italiane: il pagamento di un bonus che garantirà un incremento immediato di 250 euro in busta paga per una specifica categoria di lavoratori. Il Bonus Mamme Lavoratrici 2024, istituito dalla Legge di bilancio, entrerà in vigore a partire da febbraio 2024, includendo anche il rateo arretrato di gennaio a causa del ritardo nelle istruzioni operative.

Ma chi potrà beneficiare di questo bonus?

Si tratta delle madri lavoratrici con due o più figli a carico, che potranno godere non solo di uno stipendio più elevato, ma anche di un abbattimento totale dei contributi previdenziali.

La circolare INPS 27 del 31 gennaio fornisce tutte le istruzioni operative riguardanti questo bonus, estendendo l’esonero dai contributi previdenziali fino a un massimo di 3.000 euro all’anno per le lavoratrici con almeno tre figli. In via sperimentale per il 2024, questo beneficio è esteso anche alle madri con due figli a carico.

Tuttavia, è importante notare che il Bonus Mamme Lavoratrici non è disponibile per le lavoratrici madri del settore domestico, come colf, badanti e baby sitter.

Le beneficiarie possono richiedere l’esonero comunicando al datore di lavoro il desiderio di usufruirne, specificando il numero dei figli e i relativi codici fiscali. In alternativa, la lavoratrice stessa può comunicare direttamente tali informazioni all’INPS tramite un’applicativo dedicato.

Questo aumento immediato di 250 euro in busta paga rappresenta un sollievo significativo per molte famiglie italiane, offrendo loro un aiuto concreto e tempestivo in un periodo in cui le spese possono essere particolarmente pesanti.