Il 2024 si apre con una serie di incentivi e agevolazioni per le famiglie italiane con almeno tre figli, mirati a sostenere il benessere delle famiglie numerose e garantire una maggiore equità economica. Tra questi, spicca l’introduzione del nuovo bonus per le mamme lavoratrici, affiancato da ulteriori miglioramenti nell’assegno unico per figli a carico e esoneri contributivi. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono i benefici per le famiglie con tre o più figli nel corso dell’anno in corso.

Bonus per Mamme Lavoratrici e Esonero Contributivo

Una delle principali novità del 2024 è l’introduzione del bonus per mamme lavoratrici. Questo bonus prevede un beneficio fino a 3.000 euro lordi all’anno, garantendo un esonero contributivo totale per le mamme con almeno tre figli, di cui almeno uno minorenne, nel triennio 2024-2026. Tale esonero contributivo comporta l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico della lavoratrice, che si traduce in un aumento dello stipendio netto mensile.

Chi Ne Ha Diritto e Come Richiederlo

Questo beneficio è riservato alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato e richiede la previa comunicazione al datore di lavoro del codice fiscale dei figli. È importante notare che l’esonero contributivo è limitato a 3.000 euro all’anno, corrispondenti a circa 230 euro lordi al mese, che si traducono in circa 170 euro netti al mese, al netto delle imposte dovute sulla minore contribuzione versata.

Per usufruire di questo beneficio, le lavoratrici devono comunicare al datore di lavoro il codice fiscale dei figli, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli enti preposti.

Incrementi nell’Assegno Unico per Figli a Carico

Oltre al bonus per le mamme lavoratrici, le famiglie con almeno tre figli beneficiano di incrementi nell’Assegno Unico per Figli a Carico. Per ogni figlio successivo al secondo, viene applicato un incremento dell’importo base, che varia a seconda dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare. Tale incremento va da un massimo di 96,90 euro al mese per chi ha un ISEE fino a 17.090,61 euro, a un minimo di 17,10 euro al mese per chi ha un ISEE di 45.574,96 euro o superiore.

Inoltre, le famiglie con almeno tre figli e un ISEE inferiore a 40.000 euro beneficiano di un ulteriore incremento del 50% dell’importo base per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.

Altri Bonus e Agevolazioni

Oltre ai benefici precedentemente elencati, esistono ulteriori bonus e agevolazioni, come il bonus terzo figlio erogato dalla Provincia autonoma di Trento. Questo consiste in un contributo di 5.000 euro per ogni terzo figlio nato o adottato nel periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023, riservato alle famiglie che soddisfano determinati requisiti di residenza e reddito.