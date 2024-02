È recentemente annunciato un nuovo bonus per i genitori, una misura estremamente significativa che offre un supporto finanziario prezioso per un periodo limitato di sei mesi. Questo bonus, che può arrivare fino a 400 euro, rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, in quanto può essere cumulato con altre forme di sostegno come l’Assegno Unico Universale (AUU).

Requisiti e Importi

Questo nuovo bonus figli è destinato a una specifica categoria di genitori e richiede il rispetto di determinati requisiti per poterne beneficiare. In particolare, è rivolto alle mamme disoccupate che durante la gravidanza non hanno avuto copertura contributiva e assicurativa. Con l’aggiornamento della misura nel 2024, gli importi spettanti aumenteranno e sarà elevato anche il limite ISEE previsto per l’accesso al bonus.

Dettagli Importanti

Tra i requisiti fondamentali per accedere a questa misura vi è la cittadinanza italiana o comunitaria e il possesso di regolare permesso di soggiorno. È inoltre necessario non godere di copertura previdenziale per il congedo di maternità Inps. Tuttavia, è importante sottolineare che il diritto al bonus è esteso anche alle lavoratrici occupate che non ricevono trattamenti economici di maternità.

Il limite ISEE previsto per l’accesso a questo bonus non deve superare i 20.221,13 euro annui. L’importo del bonus può raggiungere fino a 400 euro e viene erogato per un massimo di 5 mensilità. La richiesta del bonus deve essere presentata direttamente al Comune, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione locale. È possibile inoltrare la richiesta entro sei mesi dalla nascita del bambino o dalla notifica dell’adozione.

L’erogazione del bonus sarà gestita dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), garantendo un supporto efficace e tempestivo ai genitori che ne fanno richiesta.