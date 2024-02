Il bonus mamme rappresenta un importante sostegno per le donne lavoratrici che si trovano in determinate condizioni familiari, offrendo un rimborso dei contributi previdenziali. Per il 2024, la circolare dell’INPS dell’11 gennaio ha delineato le regole e i requisiti per ottenere questo beneficio, che sarà pagato direttamente da NoiPA alle lavoratrici che ne hanno diritto.

Requisiti per ottenere il Bonus Mamme:

Dipendente donna a tempo indeterminato con due figli: almeno uno dei figli deve essere di età inferiore a 10 anni.

Dipendente donna a tempo indeterminato con tre figli: almeno uno dei figli deve essere di età inferiore a 18 anni.

La riduzione contributiva è alternativa alla decontribuzione del 6% e 7%.

Il limite annuo è di 3.000 euro, riparametrato su base mensile per un massimo di 250 euro mensili.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

È importante notare che il bonus mamme non sarà corrisposto a tutte le mamme lavoratrici, ma solo a coloro che soddisfano i requisiti sopra elencati.

Modalità di Pagamento:

Il pagamento del bonus mamme avverrà in modo automatico attraverso NoiPA. La circolare dell’INPS del 31 gennaio 2024 specifica che NoiPA sta attualmente predisponendo il sistema per garantire l’erogazione del bonus a tutte le mamme lavoratrici che rientrano nei requisiti stabiliti.

Questo significa che le mamme idonee non dovranno presentare domande o compiere azioni aggiuntive per ricevere il beneficio. Una volta verificati i requisiti, NoiPA procederà con l’accredito del bonus direttamente sul conto delle beneficiarie.