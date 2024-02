All’ospedale pediatrico Santobono di Napoli si è verificato un episodio sconcertante che ha sollevato ulteriori interrogativi sulla sicurezza degli operatori sanitari e sulla gestione dei flussi nei pronto soccorso. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti dopo che una 34enne e sua figlia quattordicenne avrebbero aggredito alcuni infermieri, lasciando ferite che richiederanno settimane per guarire. Secondo quanto riportato dalla nota dell’Arma, l’aggressione sembra essere scatenata dalla frustrazione legata all’attesa. La madre, in attesa di una visita medica per la sua bambina di sei anni, avrebbe ceduto alla tensione e avrebbe aggredito gli infermieri probabilmente stanchi di attendere il loro turno, e con lei anche l’altra figlia minorenne in un tripudio di inciviltà.

Le ferite inflitte alle due infermiere sono giudicate guaribili entro sette giorni, ma l’episodio ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza del personale sanitario e sulla gestione delle emergenze negli ospedali. Le lesioni riportate dagli operatori sanitari rappresentano solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio che affligge gli operatori sanitari in tutto il mondo: la violenza sul posto di lavoro. Gli operatori sanitari sono spesso esposti a situazioni di stress e tensione, ma nessuno dovrebbe mai essere oggetto di violenza fisica o verbale sul luogo di lavoro, specialmente quando stanno cercando di fornire cure mediche.

La denuncia nei confronti della madre e della figlia per lesioni, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio è un passo importante per garantire che chi commette atti di violenza sia tenuto responsabile delle proprie azioni. Tuttavia, è essenziale andare oltre e indagare sulle cause profonde di tali episodi.