A Marigliano un episodio di violenza ha scosso la comunità locale. Un uomo anziano, di 67 anni, è denunciato dai carabinieri della stazione locale in seguito a un violento alterco avvenuto presso un presidio dell’Asl. La scintilla di questo spiacevole episodio è scoccata quando l’uomo anziano ha richiesto la sostituzione del suo medico di base a un dirigente dell’Asl, situato in via Pontecitra. Tuttavia, la risposta negativa del dirigente alla sua richiesta ha innescato una reazione inaspettatamente violenta da parte dell’anziano. Invece di accettare la decisione con calma e rispetto, l’uomo ha reagito con aggressività, colpendo il dottore con calci e pugni.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo della segretaria e del vigilante presenti sul posto ha permesso di allontanare l’anziano e di chiamare immediatamente il numero di emergenza 112. Nonostante il tentativo di fuga dell’uomo anziano in auto, i carabinieri sono stati in grado di rintracciarlo e denunciarlo per minacce e lesioni.

Per la vittima di questo brutale attacco, è stato necessario ricorrere alle cure presso l’ospedale di Nola, con una prognosi di 10 giorni.