Un’azione rapida e determinata da parte di due agenti della Polizia stradale di Avellino ha salvato la vita di un neonato in condizioni critiche durante un tragitto sull’autostrada Avellino-Salerno. Grazie all’intervento tempestivo del sergente Innocenzo e dell’agente Luca, il bambino di soli 6 mesi è trasportato rapidamente all’ospedale per ricevere le cure necessarie e essere rianimato. La giovane coppia, genitori del neonato, si è trovata improvvisamente di fronte a una situazione di estremo pericolo mentre viaggiava lungo il raccordo autostradale. Senza perdere tempo, hanno lanciato un appello d’emergenza, comunicando che il loro piccolo si trovava in condizioni critiche e aveva bisogno di assistenza urgente presso l’ospedale di Avellino.

Fortunatamente, il sergente Innocenzo e l’agente Luca erano in servizio in quel momento e hanno prontamente risposto alla chiamata di soccorso. Dopo aver intercettato l’auto della giovane coppia, hanno scortato il veicolo in modo sicuro verso l’ospedale, garantendo un trasporto veloce e senza ostacoli.

Una volta arrivati al Pronto Soccorso, i medici hanno potuto subito intervenire per rianimare il neonato e fornire le cure necessarie per stabilizzarlo. Grazie alla prontezza d’intervento dei due agenti e alle competenze mediche del personale sanitario, il bambino è salvato e, dopo qualche giorno di cure, è finalmente dimesso dall’ospedale, tornando a casa sano e salvo tra le braccia dei suoi genitori.

Questa storia di rapida reazione e collaborazione tra le forze dell’ordine e il personale medico è un esempio tangibile del valore della prontezza d’azione in situazioni di emergenza e della dedizione nel salvare vite umane.