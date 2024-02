Nel corso di una serie di controlli amministrativi condotti nella zona portuale di Torre del Greco, gli agenti del Commissariato locale, unitamente ai militari della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, supportati dal personale dell’ASL Napoli 3 Sud, hanno verificato lo stato di conservazione dei prodotti ittici. L’obiettivo principale era garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità dei prodotti. Durante le operazioni, sono state riscontrate irregolarità in due pescherie della zona.

Prima Pescheria sanzionata per la mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici, un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza e l’origine dei prodotti.

Inoltre, è stata sanzionata per la reimmissione in acqua dei molluschi bivalvi, un’azione che potrebbe compromettere la salute dei consumatori e l’equilibrio degli ecosistemi marini.

È stata riscontrata anche la posizione irregolare dei dipendenti.

Complessivamente, sono stati sequestrati 40 kg di prodotti ittici provenienti da questa attività.

Seconda Pescheria sanzionata esclusivamente per la reimmissione in acqua di molluschi bivalvi, una pratica vietata dalle normative. Anche in questo caso è stata riscontrata la posizione irregolare dei dipendenti.

Questi controlli testimoniano l’impegno delle autorità locali nel garantire la legalità e la sicurezza nel settore ittico, nonché nella tutela della salute pubblica e dell’ambiente marino. La collaborazione tra le varie forze dell’ordine e le autorità sanitarie è fondamentale per contrastare eventuali violazioni e garantire il rispetto delle normative in vigore.