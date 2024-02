In vista della primavera la Regione Campania continua l’attività di sensibilizzazione per il pericolo da mosca orientale della frutta. Una massiccia campagna di comunicazione è stata avviata anche su alcuni quotidiani nazionali online per informare tutti dei danni che la mosca orientale può provocare. La particolarità di questa mosca è la capacità di poter fare marcire interi raccolti provocando un danno all’economia agricola dell’intera Campania. I rinvenimenti di queste mosche sono avvenuti soprattutto nell’area vesuviana tra i comuni di Palma Campania e dintorni.

Tale allarme ha fatto scattare l’emergenza che ad oggi risulta non cessata ma che anzi sta tornando prepotentemente. Numerose sono le azioni di prevenzione messe in campo dalla Regione e dai comuni ma col caldo primaverile ed estivo poi la situazione puo solo peggiorare. Molti attribuiscono la presenza della mosca all’ipotesi che siano stati i cittadini immigrati a portarla qui data la massiccia presenza di bengalesi sul nostro territorio.