Gli studenti del liceo Imbriani di Avellino hanno espresso la loro vicinanza e solidarietà al 16enne allievo della scuola coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto sabato notte nel centro città. Lo striscione esposto davanti alla sede della scuola recava la frase “Lotta co’ noi”, un messaggio di incoraggiamento e sostegno per il giovane in lotta per la sua vita presso l’ospedale Moscati di Avellino. Il ragazzo viaggiava a bordo di una minicar elettrica quando è avvenuto lo scontro con un suv, causando gravi ferite che lo hanno portato a essere intubato e posto in coma farmacologico. La comunità studentesca e gli amici del giovane hanno manifestato il loro sostegno non solo attraverso lo striscione, ma anche con messaggi di incoraggiamento sugli spalti della Curva Sud.

In momenti di difficoltà come questo, è importante vedere la solidarietà e il sostegno della comunità, che si unisce per dimostrare affetto e vicinanza verso chi sta attraversando un momento così delicato.