I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno effettuato un arresto per maltrattamenti in famiglia, resistenza e tentata estorsione ai danni di un individuo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento dei carabinieri è stato sollecitato da una richiesta d’aiuto proveniente da un uomo che stava subendo minacce di morte da parte del suo compagno, un 26enne tossicodipendente. Le minacce erano accompagnate dalla richiesta di denaro, configurando un tentativo di estorsione.

All’arrivo dei carabinieri sul luogo, il 26enne ha continuato a minacciare il suo compagno, anche di fronte ai militari. La situazione è diventata ancora più tesa quando il sospettato ha opposto resistenza all’arresto, mettendo in atto comportamenti aggressivi. I carabinieri, con determinazione e professionalità, hanno difeso la vittima dalle minacce e dalle aggressioni. L’arresto del 26enne è stato eseguito non senza difficoltà, ma i militari sono riusciti a bloccare l’uomo, portandolo in stato di arresto.

Successivamente, la vittima ha raccontato in caserma di numerosi episodi di vessazioni e minacce subite in passato, creando un clima di terrore all’interno dell’ambiente domestico. L’arrestato è attualmente in attesa di giudizio e si trova detenuto in carcere.