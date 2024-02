Una tragedia ha scosso la comunità di Sarno con la morte improvvisa del 14enne Michele Annunziata, avvenuta all’ospedale di Nocera Inferiore dopo aver avvertito un malore che si è rivelato fatale. I genitori del giovane chiedono ora chiarezza su quanto accaduto, dopo aver denunciato il caso alle autorità competenti. Il ragazzo, originario di Sarno e studente presso la scuola secondaria Itis, è dapprima portato dai suoi familiari all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, per poi essere trasferito all’Umberto I di Nocera Inferiore a causa del peggioramento delle sue condizioni. Nonostante il tempestivo ricovero, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, portandolo a un esito tragico.

I genitori, sconvolti e in cerca di risposte, hanno sporto denuncia ai carabinieri per fare luce su questa drammatica vicenda. La Procura di Nocera Inferiore ha avviato un’inchiesta, mentre le autorità hanno provveduto al sequestro delle cartelle cliniche e della salma, al fine di svolgere approfondite indagini.

La comunità locale e l’istituto frequentato dal ragazzo sono profondamente colpiti e addolorati per quanto accaduto. Emergono anche segnalazioni precedenti riguardanti il suo stato di salute, con segnalazioni di precedenti ricoveri per malore, dimessi per due volte.