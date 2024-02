Il Nucleo Carabinieri Forestale di Castellammare di Stabia, in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico del comune di Massa Lubrense, ha recentemente condotto un’operazione di controllo mirata a verificare presunti abusi edilizi nella località di Torca. Questa operazione è stata guidata con un approccio avanzato, impiegando i droni per un monitoraggio dettagliato del territorio. Grazie all’utilizzo dei droni, gli investigatori hanno identificato una significativa difformità tra le immagini satellitari preesistenti della zona e la situazione attuale sul terreno. Nello specifico, sono emersi segni di disboscamento e la presenza di manufatti abusivi in un’area soggetta a vincolo paesaggistico. Tale scoperta rappresenta un illecito che viola le normative in vigore per la tutela del paesaggio.

La segnalazione dell’irregolarità è prontamente comunicata alle autorità giudiziarie competenti e alla soprintendenza dei beni paesaggistici, che svolgeranno un ruolo cruciale nel valutare le violazioni e adottare eventuali misure sanzionatorie.

L’impiego dei droni in quest’operazione è un esempio tangibile di come le moderne tecnologie possano essere utilizzate efficacemente nell’ambito delle attività di controllo ambientale. Questi strumenti offrono una prospettiva aerea dettagliata, consentendo agli investigatori di individuare rapidamente eventuali alterazioni del territorio.

È fondamentale sottolineare che la conservazione e la tutela dei vincoli paesaggistici sono di vitale importanza per preservare l’equilibrio ecologico e la bellezza naturale delle nostre aree. Il monitoraggio costante e le azioni di controllo sono essenziali per prevenire futuri abusi edilizi e garantire la sostenibilità ambientale.