Il bonus mamme da 250 euro al mese sta per essere erogato, insieme agli arretrati di gennaio 2024, offrendo un sollievo finanziario alle lavoratrici madri che soddisfano determinati requisiti. Ecco cosa c’è da sapere su questa importante agevolazione appena introdotta e come ottenere i benefici spettanti.

Cos’è il bonus mamme da 250 euro?

Il bonus mamme rappresenta un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti con almeno tre figli minori. Questa agevolazione offre un tetto massimo di 3.000 euro annui, equamente ripartiti su base mensile.

A chi spetta il bonus mamme nel 2024?

Il bonus è destinato a tutte le lavoratrici dipendenti del settore privato e pubblico con contratto a tempo indeterminato, comprese quelle in apprendistato o somministrazione. Tuttavia, le lavoratrici domestiche sono escluse da questo beneficio. Per il 2024, in via sperimentale, il bonus sarà esteso anche alle madri di almeno due figli.

Quando arriverà il bonus da 250 euro?

Sebbene il pagamento del bonus fosse previsto a partire da gennaio, una circolare dell’INPS è giunta in ritardo. Pertanto, sia il bonus di febbraio che gli arretrati di gennaio saranno corrisposti insieme nel mese di febbraio. Le beneficiarie potranno ricevere il bonus fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo.

Come ottenerlo?

Per ottenere il bonus, è sufficiente comunicare al proprio datore di lavoro l’intenzione di usufruirne, fornendo il numero di figli e i loro codici fiscali. I datori di lavoro inseriranno queste informazioni nella denuncia, consentendo all’INPS di effettuare le verifiche necessarie. A breve sarà disponibile anche una procedura online per l’invio diretto dei dati all’Istituto.