La città di Napoli ha visto nascere la Fondazione TDC19 ETS, un’evoluzione naturale del Comitato Cura Domiciliare Covid 19, un gruppo di medici e professionisti che hanno operato durante l’emergenza pandemica fornendo supporto gratuito a migliaia di cittadini e richiedendo un protocollo univoco di cura precoce per i primi sintomi della malattia. L’annuncio è dato dall’avvocato Erich Grimaldi, fondatore e presidente della neonata Fondazione, la quale presenta una nuova applicazione attraverso la quale gli utenti potranno fornire dati utili per la ricerca scientifica condotta in collaborazione con università e enti di ricerca. La Fondazione si impegna a supportare i suoi iscritti nelle patologie legate al long Covid e alle reazioni avverse alla vaccinazione.

Il comitato scientifico, composto da eminenti figure come il professor Serafino Fazio, il professor Alessandro Capucci, il professor statunitense Peter McCullough, il dottor Fabrizio Salvucci e altri medici e ricercatori che si sono distinti durante l’emergenza, sarà il fulcro delle attività scientifiche della Fondazione.

La Fondazione TDC19 ETS si propone anche di svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, inclusa la formazione post universitaria, promuovendo eventi culturali e conferenze di interesse sociale e difendendo i diritti civili degli utenti e dei consumatori. Saranno inoltre offerti servizi di assistenza da parte di infermieri, psicologi, fisioterapisti, farmacisti e biologi.

Un osservatorio giuridico-economico, composto da docenti universitari, avvocati, magistrati, notai, commercialisti, giornalisti, ingegneri, architetti e altri professionisti, fornirà ricerca e formazione organizzando conferenze su varie tematiche. Gli iscritti potranno inoltre usufruire di supporto legale a tariffe calmierate.