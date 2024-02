La Gori ha comunicato l’imminente intervento sulla rete idrica del Comune di Boscoreale, nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa idrica. L’intervento comporterà temporanee mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica dalle ore 14 di martedì 20 febbraio prossimo fino alle ore 00:00 di mercoledì 21 febbraio. Le zone interessate dalle mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica includono le seguenti strade e località: via Botteghelle, via Canalone o Delle Mura, via Cangiani, via Marra, via Merolla, via Sabino Visconti, via I Vicinale Matrone, via Vicinale Chiesa e tutte le relative traverse.

La causa di tale interruzione del servizio è da attribuire ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

La Gori ha inoltre avvertito che, al momento della riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata. Si consiglia pertanto di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti al fine di dissipare eventuali torbidità.