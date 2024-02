Nel rispetto degli impegni di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture idriche, la Gori ha annunciato una temporanea interruzione dell’erogazione idrica in alcune zone di Terzigno. Questa sospensione del servizio, prevista per il prossimo giovedì 29 febbraio 2024, dalle ore 14:00 alle ore 00:00 di venerdì 1 marzo 2024, interesserà specificamente Via Giuseppe Verdi e tutte le relative traverse. Secondo quanto comunicato da Gori, la motivazione di questa interruzione è legata alla necessità di eseguire lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete idrica e la condotta principale. Tali interventi sono fondamentali per garantire un adeguato e affidabile approvvigionamento idrico alla comunità locale.

Sebbene l’interruzione del servizio sia temporanea, Gori raccomanda ai residenti interessati di prendere le dovute precauzioni. In particolare, si consiglia di fare scorrere l’acqua dai propri rubinetti per alcuni minuti una volta che il flusso idrico sarà ripristinato. Questo semplice gesto può aiutare a ridurre eventuali fenomeni di torbidità dell’acqua che potrebbero verificarsi dopo la ripresa dell’erogazione.

È importante sottolineare che tali fenomeni di torbidità sono di breve durata e non rappresentano alcun pericolo per la salute. Tuttavia, per garantire la massima qualità dell’acqua potabile, è consigliabile seguire le indicazioni fornite da GORI.

Gori si scusa per eventuali disagi che questa interruzione temporanea potrebbe causare ai cittadini di Terzigno, ma ribadisce l’importanza di questi interventi di manutenzione per garantire un servizio idrico efficiente e affidabile per tutti.