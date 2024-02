Nel cuore della provincia di Brindisi, un’altra tragedia stradale ha colpito la comunità locale, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Pompilio Gianmarco Micello, un ragazzo di soli 19 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto lungo la strada Tuturano-San Donaci. Alla guida della sua Fiat Grande Punto Cross, l’auto si è ribaltata più volte, causando la morte del giovane che è rimasto incastrato tra le lamiere. Ciò che rende ancora più scioccante questo evento è il tragico parallelismo con un altro incidente avvenuto poco più di un anno fa. Il 17 dicembre 2022, lo stesso Pompilio Gianmarco Micello era coinvolto in un frontale sulla provinciale San Pietro-Tuturano, in cui tre persone persero la vita. In quell’occasione, il giovane riuscì miracolosamente a sopravvivere, mentre una ragazza rimase ferita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Brindisi, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei soccorritori, nulla ha potuto salvare la vita di Pompilio Gianmarco Micello, che è stato tragicamente strappato alla vita.

Questo ennesimo incidente mortale richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e sull’urgente necessità di adottare misure più efficaci per prevenire tali tragedie. La perdita di vite così giovani e preziose dovrebbe essere un monito per tutti noi, spingendoci a essere più responsabili e attenti quando siamo alla guida.