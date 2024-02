Nella notte scorsa a Bacoli, in provincia di Napoli, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un individuo di 38 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. L’arresto è effettuato in seguito alla presentazione della donna presso la caserma dei Carabinieri, durante la quale ha denunciato minacce di morte ricevute dal marito tramite vari canali social, persistite dal novembre precedente. La situazione ha raggiunto un punto critico poche ore prima che la vittima si recasse in caserma: l’uomo si è presentato sotto casa della moglie armato di due coltelli, mentre lei si è rifugiata nell’auto di alcuni amici.

È emerso che la donna è riuscita a registrare la scena con il suo smartphone, dimostrando così l’aggressività dell’individuo. Tuttavia, l’uomo ha lanciato uno dei coltelli contro il veicolo, causando il danneggiamento del lunotto posteriore e la successiva caduta dell’arma sul sedile.

I Carabinieri di Pozzuoli, con il coordinamento della Procura di Napoli, hanno proceduto all’arresto del soggetto, che si era rifugiato nella propria abitazione. Durante l’operazione, sono sequestrati lo smartphone e i coltelli utilizzati nell’aggressione.