Immacolata Rispoli, meglio conosciuta come Tina Rispoli, resta al centro della storia intricata e che la vede protagonista di eventi legati alla criminalità organizzata, ma anche a un matrimonio sfarzoso con il cantante neomelodico Tony Colombo. Le rivelazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Tamburrino hanno gettato nuova luce sulla figura di Tina Rispoli, ex moglie del boss defunto Gaetano Marino, coinvolto nella sanguinosa guerra di camorra nota come la faida di Scampia. Secondo Tamburrino, Tina Rispoli non sarebbe solo una spettatrice passiva degli eventi legati alla malavita, ma avrebbe assunto un ruolo di rilievo all’interno del clan Marino, diventandone il capo effettivo.

Le indagini condotte dalle autorità hanno portato alla luce il coinvolgimento di Tina Rispoli in attività illecite, tra cui la gestione di una lucrosa piazza di spaccio nelle cosiddette “Case Celesti” di Secondigliano. Inoltre, Tamburrino ha sottolineato il ruolo di Tina Rispoli come custode di ingenti ricchezze ereditate dal defunto marito Gaetano Marino, ucciso in un agguato di camorra nel 2012. La Procura di Napoli ha contestato a Tina Rispoli il concorso esterno in associazione mafiosa, sottolineando la sua presunta capacità criminale e il suo coinvolgimento negli affari illeciti legati al clan Marino.

La storia di Tina Rispoli e il suo coinvolgimento nella criminalità organizzata hanno suscitato grande interesse e attenzione da parte dei media e delle autorità giudiziarie. Il suo arresto insieme al marito Tony Colombo e a Vincenzo Di Lauro, figlio di “Ciruzzo il Milionario”, ha segnato un importante sviluppo nelle indagini sulla criminalità organizzata a Napoli.