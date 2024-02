Il Festival di Sanremo è sempre non solo un palcoscenico per la musica italiana ma anche un’occasione per scatenare polemiche e discussioni. Quest’anno, una controversia ha preso piede intorno alla Paninoteca da Gino di San Vitaliano, che ha offerto uno sconto del 20% ai clienti che avrebbero votato Geolier al Festival. Angelina Mango alla fine è la vincitrice secondo il verdetto ufficiale, ma Geolier ha sicuramente fatto breccia nel cuore del pubblico, come dimostrato dal tripudio al televoto. Tuttavia, le polemiche non si sono placate, e la Paninoteca da Gino è finita nel mirino delle critiche.

La decisione del locale di offrire uno sconto del 20% ai clienti che avrebbero votato Geolier ha scatenato una serie di reazioni negative sui social media. I proprietari del locale hanno dovuto difendersi dalle accuse di sfruttare il festival a fini di marketing. In risposta alle critiche, i proprietari della Paninoteca da Gino hanno chiarito che si trattava solo di un post goliardico e che non hanno effettivamente offerto alcuno sconto. Hanno sottolineato che l’iniziativa era pensata in modo scherzoso e non con l’intento di attirare clienti o di sfruttare il Festival per fini commerciali.

Tuttavia, nonostante la spiegazione dei proprietari, le critiche non sono diminuite, e il profilo Instagram del locale è sommerso da messaggi di insulti provenienti da ogni angolo d’Italia.