Il Presidente del Consiglio comunale di Poggiomarino, Francesco Parisi, delegato al congresso nazionale di Forza Italia che si è tenuto a Roma, nel fine settimana scorso. Parisi, da sempre forzista ha partecipato da delegato rappresentando Poggiomarino e l’intero territorio vesuviano, al primo congresso di Forza Italia senza Berlusconi.

“Dopo la morte del leader Silvio Berlusconi, il partito ha vissuto un momento buio e forte smarrimento” racconta Parisi, il quale ritorna a casa ” emozionato, soddisfatto e certo di far parte di un partito vivo e reale”. Il nuovo segretario nazionale è Antonio Tajani e Parisi non ha più dubbi ” si sono gettate le basi per un partito che vivrà oltre gli uomini ed i leader che si susseguiranno” analizza Parisi che chiosa ” siamo pronti a formare nuove generazioni, abbiamo bisogno di un mondo moderato, liberale ed europeista”.

Francesco Parisi torna a casa e guarda al futuro, soprattutto di Poggiomarino: ” Passata la “sbornia emozionale del congresso” ora tocca a noi costruire a Poggiomarino un partito aperto a tutti i moderati. Insieme al capogruppo in consiglio comunale Antonio Bonagura, ed agli amici della lista civica Cambiamo, ai consiglieri Michele Allegrezza e Gennaro Falanga, all’assessore Maria Carillo, al coordinatore cittadino Franco Carillo, stiamo cercando di costruire un partito solido anche sul nostro territorio. Le Europee sono alle porte e noi ci faremo trovare pronti”, conclude il Presidente del Consiglio cittadino.