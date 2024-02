La storia di una separazione che ha preso una svolta violenta si è registrata in via Matilde Serao a Cercola, dove un uomo di 39 anni è finito arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco per tentata aggressione armata nei confronti della sua ex compagna. Nonostante la separazione, l’uomo sembrava ancora esercitare un certo controllo sulla sua ex partner, che continuava a preparargli i pasti e a consegnarglieli fino a casa. Tuttavia, quando una di queste “consegne” è saltata, l’uomo non ha tollerato l'”insubordinazione” e si è presentato a casa della donna armato di cesoia, cercando di sfondare la porta dell’appartamento.

La situazione è diventata critica quando i carabinieri sono chiamati per intervenire. Arrivati sul posto, hanno trovato il 39enne sul pianerottolo del secondo piano della palazzina, armato di cesoia da giardinaggio e intento a colpire la porta dell’appartamento. Nonostante fosse agitato, probabilmente a causa degli effetti di stupefacenti, i militari sono riusciti a disarmarlo con grandi difficoltà.

All’interno dell’appartamento, hanno trovato una donna terrorizzata che abbracciava i suoi tre figli, di 14, 12 e 6 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, episodi di violenza di questo tipo erano purtroppo frequenti, spinti dall’astinenza da droga e da una gelosia morbosa mai sopita. Questa volta, la rabbia del 39enne è stata scatenata dalla mancata consegna di un pasto. Attualmente, l’uomo si trova in carcere in attesa di giudizio.