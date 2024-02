Con l’avvento del nuovo anno, numerosi cittadini italiani si trovano di fronte alla possibilità di accedere a una serie di agevolazioni economiche grazie all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Questo strumento, che certifica il patrimonio e il reddito del nucleo familiare, consente l’accesso a una vasta gamma di bonus, sconti ed esenzioni, rappresentando un importante sostegno per le famiglie italiane.

Presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenendo l’attestazione ISEE corrispondente, è possibile godere di numerose agevolazioni nel corso del 2024, soprattutto per coloro il cui ISEE è inferiore a 15.000 euro.

Elenchiamo di seguito i principali bonus a cui si può accedere con un ISEE inferiore a 15.000 euro:

Riduzione tasse universitarie: Gli studenti universitari con un’attestazione ISEE valida possono ottenere una riduzione sulle tasse universitarie, offrendo un valido strumento per ridurre le spese accademiche o, in alcuni casi, ottenere un esonero totale.

Assegno Unico: Questo beneficio economico mensile, destinato ai figli a carico, rimane invariato nel 2024, con un importo mensile di 175 euro per ciascun figlio minorenne e una riduzione graduale per ISEE superiori a 15.000 euro.

Supporto e formazione per il lavoro: Introdotto dal Decreto Legge 48/2023, questo programma offre un beneficio economico mensile di 350 euro per un massimo di dodici mensilità a individui a rischio di esclusione sociale e lavorativa, con un ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui.

Assegno di inclusione: Questo beneficio è riservato alle famiglie definite fragili, con un ISEE non superiore a 9.360 euro, e offre supporto economico a famiglie con almeno un minore, un disabile o un componente con più di 60 anni.

Bonus Asilo Nido e Assistenza Domiciliare: Destinato alle famiglie con minori di età fino a tre anni, questo bonus fornisce un supporto economico determinato dall’ISEE aggiornato specifico per il minore.

Assegno di Maternità Comuni: Un beneficio economico destinato alle madri disoccupate al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del bambino, subordinato all’ISEE e richiedibile al Comune di residenza.

Prima Casa Under 36: Esenzioni fiscali, credito di imposta ed esenzioni su mutui per giovani under 36 con ISEE inferiore a 40.000 euro.

Bonus Energia: Accessibile a partire dal 1 gennaio 2024 per ISEE fino a 15.000 euro, offre uno sconto diretto sulle bollette di energia elettrica e gas, con un contributo straordinario per titolari già del bonus energia erogato direttamente dall’ARERA.

Bonus Telefono: Agevolazioni sulle bollette telefoniche per nuclei familiari in difficoltà economica, con uno sconto del 50% sul canone di accesso alla rete telefonica per ISEE inferiore a 8.112,23 euro.

Esenzione Ticket Sanitario: Diritto all’esenzione del ticket sanitario per categorie specifiche con situazioni reddituali particolari, generalmente basato sul reddito familiare e in alcune Regioni richiesta anche l’attestazione ISEE aggiornata.