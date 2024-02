Una giornata di routine per i carabinieri di Ischia e Pozzuoli si è trasformata in un complesso scenario familiare, coinvolgendo una giovane donna, la madre e il fratello, portando a arresti e richieste insolite. Il racconto inizia con un servizio straordinario di controllo del territorio a Ischia, dove i carabinieri hanno fermato una giovane donna di 23 anni di Pozzuoli. Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto che la ragazza, senza precedenti penali, aveva in possesso 10 panetti di hashish, pesanti complessivamente un chilo. Dopo la formalizzazione degli atti e l’informazione alle autorità giudiziarie, la giovane è rilasciata in attesa del processo e trasferita a casa sua a Pozzuoli.

Tuttavia, l’appartamento di Pozzuoli in cui viveva la ragazza non è stato immune da ulteriori indagini. Oltre alla madre, c’era un altro occupante, un 20enne già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 nascosta all’interno di una macchina del caffè a cialde. L’arma è sequestrata e sarà oggetto di accertamenti balistici per verificare eventuali legami con fatti di sangue o altri crimini. Il giovane è quindi arrestato e condotto in carcere.

Sembrava che la vicenda si fosse conclusa, ma la sorpresa non era ancora terminata. Nella serata successiva, i carabinieri di Pozzuoli sono stati sorpresi quando la stessa giovane donna di 23 anni, consapevole di essere ricercata, ha suonato al citofono della caserma. La richiesta insolita ha lasciato gli agenti perplessi: “Io con mamma non ci posso proprio stare, non andiamo d’accordo. Portatemi in carcere”, ha implorato la giovane.

Con l’autorità giudiziaria informata sulla situazione e riconoscendo le incompatibilità caratteriali tra madre e figlia, i carabinieri hanno accolto la richiesta insolita e trattenuto la donna nelle camere di sicurezza in attesa del processo.

In un altro episodio a Forio, i carabinieri hanno denunciato un 17enne sorpreso a bordo di una e-bike rubata, e hanno denunciato un motociclista 47enne trovato positivo all’alcol test. Un’intensa giornata per le forze dell’ordine, segnata da intricati intrecci familiari e situazioni insolite.