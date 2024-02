Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Casagiove, portando alla perdita di un uomo anziano nella sua stessa abitazione. Ieri mattina, in via Quartier Nuovo, un uomo di 80 anni ha perso la vita in circostanze cupe e drammatiche. L’uomo è ritrovato morto, vittima di un incidente che lo ha visto coinvolto direttamente con la sua auto. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Caserta, distaccamento di Marcianise, ma purtroppo ogni tentativo di salvare l’uomo è stato vano, trovandolo già senza vita.

Secondo le prime informazioni emerse, sembra che l’80enne fosse uscito di casa per chiudere il garage, un’attività quotidiana che si è trasformata in tragedia. Mentre era intento a chiudere il cancello del box, l’auto, per motivi che devono ancora essere confermati, si è messa in movimento, travolgendo brutalmente l’uomo anziano e schiacciandolo sotto il proprio peso.

Si ipotizza che la causa potrebbe essere stata il mancato inserimento del freno a mano, ma le indagini sono ancora in corso per stabilire le circostanze precise dell’incidente.