Una tragica vicenda ha scosso la tranquillità della stazione di Bellizzi-Montecorvino Rovella ieri sera, intorno alle 18:30, quando una persona si è gettata sotto un treno in corsa proveniente da Cosenza e diretto a Napoli centrale. Immediatamente dopo l’accaduto, sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Ferroviaria (Polfer) di Salerno, i vigili urbani di Bellizzi e la Croce Rossa. Le prime analisi indicano che si tratti di un gesto volontario, sebbene le circostanze precise dell’evento siano ancora oggetto di indagine.

Il corpo della vittima è proiettato a una considerevole distanza dal convoglio, poi costretto a fermarsi sui binari. Questo ha causato non solo la tragedia umana, ma anche seri disagi alla circolazione ferroviaria, con la temporanea interruzione della linea e i passeggeri bloccati a bordo del treno. Al momento, le autorità stanno conducendo i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato alla tragica fine della persona coinvolta.

La comunità locale è profondamente colpita da questo evento e ora si stringe attorno alle famiglie e agli amici della vittima, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di grande dolore e difficoltà.