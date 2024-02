Una tragica situazione si è verificata lungo la strada 90 delle Puglie ad Ariano Irpino, in località Cardito, quando una ragazza di 17 anni è finita investita da un’auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali. La giovane stava attraversando la strada per raggiungere la scuola quando è improvvisamente investita da un’auto che non ha esitato a fermarsi. L’impatto ha scaraventato la ragazza a terra, e invece di fermarsi per prestare soccorso, l’auto ha continuato la sua corsa senza fermarsi.

Si tratta di un incidente molto grave che ha lasciato la giovane vittima a terra, potenzialmente con ferite significative. Oltre al trauma fisico, l’atto di fuga dell’automobilista rende la situazione ancora più preoccupante, poiché la vittima è privata dell’assistenza immediata che avrebbe potuto essere vitale in caso di lesioni gravi.

Le forze dell’ordine locali saranno coinvolte nell’indagine per identificare e catturare il conducente dell’auto pirata. Questo tipo di comportamento è criminale e costituisce un grave atto di negligenza. La comunità circostante e le autorità competenti avranno ora il compito di lavorare insieme per portare il responsabile di questo incidente alla giustizia e assicurare che situazioni simili siano prevenute in futuro.