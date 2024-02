Nella scorsa mattinata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt a un individuo a bordo di un’auto in largo Sermoneta. Nonostante l’intimazione degli agenti, il soggetto ha scelto di accelerare la marcia nel tentativo di sfuggire al controllo. È così iniziato un inseguimento durante il quale il conducente ha compiuto manovre pericolose mettendo a rischio la sicurezza stradale. Tuttavia, una volta giunto su via Caracciolo, nei pressi di un semaforo, è rimasto intralciato dal traffico cittadino e si è trovato bloccato.

Gli agenti, scesi dal veicolo di servizio, hanno tentato di fermare il fuggitivo, ma questi ha reagito accelerando nuovamente la marcia, causando lesioni agli stessi agenti. Nonostante ciò, è raggiunto e bloccato poco distante. A seguito di tali eventi, il conducente è identificato come un 38enne napoletano ed è tratto in arresto con l’accusa di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.