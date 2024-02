Per coloro che si trovano in una situazione di disoccupazione involontaria nel 2024, la Naspi (Nuovo Assegno Sociale per l’Impiego) rappresenta un importante sostegno finanziario. Ma quali sono i requisiti necessari per accedervi e quali documenti servono per presentare la domanda? E quando ci si può aspettare il pagamento?

Requisiti per la Naspi 2024:

Chi intende richiedere la Naspi nel 2024 deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Status di Disoccupato: È necessario aver perso involontariamente il proprio lavoro.

Contributi Accumulati: Si deve aver accumulato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti alla disoccupazione.

Retribuzione Minima: È importante aver percepito una retribuzione non inferiore ai minimali contributivi stabiliti annualmente dall’Inps.

Chi ha Diritto alla Naspi nel 2024:

La Naspi è prevista per diverse categorie di lavoratori, tra cui:

Apprendisti

Lavoratori privati a tempo determinato o indeterminato

Dipendenti pubblici con contratto a termine

Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato

Soci lavoratori di cooperative

Operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi

Come Fare Domanda per la Disoccupazione:

La domanda di Naspi può essere presentata esclusivamente online, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Esistono diversi canali per inviare la domanda:

Contact Center Inps: Chiamando il numero verde 803.164 da telefono fisso o il numero Inps 06164164 da telefono mobile.

Patronato: Rivolgendosi al proprio patronato di fiducia.

Servizi Online Inps: Utilizzando le credenziali Spid, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

Assistenza Virtuale Inps: Attraverso il servizio di assistenza virtuale sul sito dell’Inps.

Documenti Necessari per la Domanda:

Prima di presentare la domanda, assicurati di avere a disposizione i seguenti documenti:

Documento d’Identità in corso di validità

Codice IBAN per l’accredito della Naspi

Contratto di Lavoro (se a tempo determinato)

Ultime Tre Buste Paga

Eventuali documenti relativi a dimissioni o licenziamento

Bollettino Pagato dei Contributi Inps (per colf e badanti)

Dopo aver inviato la domanda, è necessario recarsi al Centro per l’Impiego entro 15 giorni per la sottoscrizione del patto di servizio.

Quando Arriva il Pagamento della Disoccupazione:

Una volta accettata la domanda, il pagamento della Naspi avviene mensilmente, generalmente entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Seguire attentamente questa procedura e assicurarsi di avere tutti i documenti necessari può facilitare il processo di richiesta e garantire un accesso tempestivo al sostegno economico previsto dalla Naspi nel 2024.