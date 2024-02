Una tragica fatalità ha scosso la tranquilla cittadina di Cicciano, in provincia di Napoli, quando un incidente stradale ha portato alla morte di un giovane di soli 22 anni, Maurizio Napolitano, e ha lasciato altri due passeggeri feriti, uno dei quali in condizioni critiche. L’incidente si è verificato in via Tavernanova, dove una Fiat 500, guidata da un ragazzo di 23 anni e con due passeggeri a bordo, ha improvvisamente perso il controllo, ribaltandosi in circostanze ancora da chiarire. Maurizio Napolitano è tragicamente deceduto sul colpo a causa dell’impatto, mentre gli altri due passeggeri, tra cui il conducente del veicolo, sono trasportati d’urgenza all’ospedale di Nola, dove sono attualmente ricoverati in prognosi riservata.

Le autorità locali, tra cui i Carabinieri della stazione di Cicciano, sono intervenute prontamente sulla scena per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell’incidente. Sebbene i documenti di circolazione e l’assicurazione del veicolo fossero regolari, l’auto è sequestrata per consentire ulteriori accertamenti. Al momento, le cause precise dell’incidente restano oggetto di indagine, mentre la comunità locale resta sconvolta dalla perdita improvvisa di un giovane così giovane e dalla sofferenza dei familiari e degli amici colpiti da questa tragedia. La salma di Maurizio Napolitano è trasferita al 2° Policlinico di Napoli per l’esame autoptico, una procedura standard in casi di morte improvvisa e violenta.