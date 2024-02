La comunità di Sant’Antonio Abate è sotto shock a causa del tragico incidente stradale che ha portato alla prematura morte di Cosimo Fusella, un giovane di 29 anni molto conosciuto e apprezzato nella zona. Il drammatico episodio si è verificato lungo la strada provinciale 30, collegamento tra Eboli e Marina di Eboli, quando la moto guidata da Cosimo è entrata in collisione con un fuoristrada che stava uscendo da una traversa. L’impatto, avvenuto sabato scorso intorno alle 16, è stato estremamente violento, proiettando il centauro a diversi metri di distanza sull’asfalto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo per Cosimo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, la polizia municipale e gli operatori del 118, che hanno tentato invano di rianimare il giovane. Il conducente del fuoristrada, un anziano residente ad Eboli, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire le indagini e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Cosimo Fusella, operaio in una fabbrica di mobili, era appassionato delle due ruote e godeva di grande stima nella sua comunità. La notizia della sua tragica morte ha scosso profondamente familiari, amici e tutti coloro che lo conoscevano. La vittima era fidanzata da alcuni anni e progettava di sposarsi con la sua compagna.

L’incidente di Eboli si aggiunge purtroppo alla triste lista di incidenti mortali che coinvolgono i motociclisti nella provincia di Salerno. Solo l’anno scorso, 18 centauri hanno perso la vita sulle strade salernitane, un dato allarmante che richiama l’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle regole da parte di tutti gli utenti della strada.