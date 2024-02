Una giovane vita spezzata in un tragico incidente stradale ha scosso profondamente la comunità di Benevento e oltre. Maria Letizia Micco, una studentessa universitaria di soli 20 anni, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto ieri sera a Volturino, in provincia di Foggia, mentre tornava a Campobasso, dove stava seguendo i suoi studi presso la facoltà di Scienze della formazione. Il destino crudele ha voluto che il suo viaggio di ritorno fosse interrotto lungo la statale 17, quando la sua Citroen C 3 è entrata in collisione con un’altra vettura, una Golf guidata da un uomo di 59 anni. L’impatto è stato devastante, e non c’è stato nulla da fare per salvare la giovane Maria Letizia. Nonostante i tentativi disperati dei soccorritori, la sua vita è tragicamente spezzata in un istante.

Le autorità competenti hanno preso in carico i rilievi dell’incidente affidando il compito alla polizia stradale di Foggia, mentre il corpo senza vita della giovane è stato trasportato presso l’ospedale della città. La notizia della sua prematura scomparsa ha generato un’ondata di commozione e sconcerto nella sua città natale, lasciando attoniti amici, parenti e conoscenti che non potevano credere alla terribile notizia.

Il dolore dei genitori e della sorella di Maria Letizia è immenso, mentre i suoi amici, ignari di ciò che era accaduto, hanno cercato invano di contattarla telefonicamente fino a quando hanno appreso la triste verità. La giovane studentessa aveva ancora tutta la vita davanti a sé, con sogni e ambizioni da realizzare, ma un destino crudele l’ha strappata via troppo presto lungo quel tratto di strada maledetto.

Oggi, mentre la città piange la perdita di Maria Letizia Micco, si preparano i suoi funerali, un’occasione per dare l’ultimo saluto a una giovane vita spezzata troppo presto.