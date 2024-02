La quiete notturna è stata interrotta da due incendi di rilevante entità nelle città di Scafati ed Angri, entrambi oggetto di attente indagini da parte delle autorità competenti. A Scafati, in via Sant’Antonio Abate, un distributore di benzina è finito teatro di un violento incendio, presumibilmente originato all’interno di un piccolo ufficio e successivamente propagatosi all’esterno. Le fiamme hanno causato danni significativi, coinvolgendo anche una pompa di benzina e una pensilina. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare l’incendio, ma la complessità dell’intervento ha richiesto diverse ore di lavoro. L’indagine è in corso e si sta lavorando sulle immagini di una telecamera di sorveglianza che avrebbero catturato le sagome di due persone su uno scooter, avvicinatesi al gabbiotto della struttura prima di allontanarsi.

Ad Angri, in via Satriano, un incendio ha colpito i locali adibiti a garage in un parco residenziale, causando danni anche ai piani superiori dell’edificio. La gravità della situazione ha portato all’evacuazione del primo piano, a causa del rischio di crollo del solaio. I vigili del fuoco, supportati da unità e risorse da Nocera Inferiore, sono intervenuti prontamente per arginare l’incendio. Le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo insieme ai soccorritori per avviare le indagini.

In entrambi i casi, la tempestiva risposta delle squadre di soccorso ha evitato danni maggiori e ha garantito la sicurezza dei residenti. Tuttavia, l’origine dolosa di entrambi gli incendi solleva preoccupazioni e richiede un’azione immediata delle autorità per individuare e perseguire i responsabili.