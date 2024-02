Un velo di mistero circonda l’incendio di un’auto a Solofra, dove i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti per domare le fiamme. La vettura coinvolta è una Fiat 500 X, e le autorità stanno conducendo indagini per determinare la causa dell’incendio.

Dinamica dell’Incidente:

L rogo ha interessato un’auto parcheggiata in via Sorbo Soprano, nella città nota per la concia. I vigili del fuoco hanno risposto prontamente all’emergenza, completando le operazioni di spegnimento e garantendo la messa in sicurezza del veicolo. Le prime azioni sono state intraprese da persone presenti sul luogo.

Coinvolgimento delle Autorità:

I carabinieri della locale Stazione si sono occupati dei rilievi di competenza per comprendere la dinamica dell’incidente. Non viene esclusa la possibilità di un’origine dolosa dell’incendio, sollevando ulteriori interrogativi sulla vicenda.

Indagini in Corso:

Le indagini sono attualmente in corso per determinare la causa dell’incendio e valutare se dietro l’evento possa celarsi un intento doloso. L’auto coinvolta, una Fiat 500 X, potrebbe essere oggetto di un attacco mirato, e le autorità stanno cercando di gettare luce su questo misterioso episodio.