Una giostrina del Green Park di Sant’Anastasia è stata data alle fiamme in circostanze ancora da chiarire. Le fiamme hanno distrutto la struttura sviluppando una colonna di fumo nero nei pressi dell’abitato circostante. Pronto l’intervento dei Vigili de Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme. Dai primi riscontri l’incendio sembrerebbe di origine dolosa.

“Da anni stiamo sollevando il tema dell’emergenza sicurezza a Sant’Anastasia e stiamo portando avanti una battaglia senza tregua per l’affermazione di una cultura di legalità e rispetto delle norme di civile convivenza. Questo episodio ha ulteriormente preoccupato la cittadinanza, motivo per il quale chiediamo che sia subito chiarita la natura del rogo così come gli eventuali autori di questo gesto insano che colpisce proprio le famiglie e i bambini. Ringraziamo i vigili del fuoco per il tempestivo intervento e ci attiveremo perché sia subito restituita alla comunità una nuova giostrina”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e della responsabile di Europa Verde a Sant’Anastasia Ines Barone