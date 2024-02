Nella periferia orientale di Napoli, un’operazione congiunta della Squadra Mobile e del commissariato San Giovanni – Barra ha portato alla scoperta di un incredibile arsenale di sostanze stupefacenti e armi, nonché a un significativo recupero di denaro contante. Nel corso di un controllo presso l’abitazione di un uomo di 40 anni, già sottoposto alla misura della semilibertà, sono rinvenuti oltre 100 chili di hashish, quasi 40 chili di marijuana e 4 pistole, il tutto presumibilmente provento di furto. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno effettuato un’operazione di routine presso l’abitazione dell’uomo nella zona di San Giovanni – Barra. Durante la perquisizione, una busta contenente la considerevole somma di 51.350 euro è scoperta, sollevando sospetti sul coinvolgimento dell’uomo in attività illecite.

La scoperta di tale somma ha spinto gli agenti a estendere ulteriormente le loro indagini, portandoli a concentrarsi su un locale utilizzato dal 40enne. Qui è scoperta una quantità enorme di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana, per un valore stimato di oltre un milione e mezzo di euro sul mercato al dettaglio. Inoltre, sono trovate anche quattro pistole, presumibilmente ottenute attraverso atti di furto.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e sarà processato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione. La sua condizione di essere già sottoposto alla misura della semilibertà rende questa scoperta ancora più significativa, evidenziando la necessità di rafforzare i controlli e le misure di sicurezza per garantire che individui con precedenti penali non possano continuare a perpetrare attività criminali.

Questa operazione è un chiaro segnale della determinazione delle autorità nel contrastare il traffico di droga e il possesso illegale di armi, nonché nel perseguire coloro che cercano di trarre profitto da attività illegali. La rapida azione delle forze dell’ordine ha permesso di rimuovere una quantità significativa di droga dalle strade e di prevenire potenziali crimini violenti associati al traffico di sostanze stupefacenti.