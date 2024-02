L’inizio del 2024 ha portato con sé delusioni per molte lavoratrici con figli, poiché il tanto atteso Bonus Mamma previsto dalla Legge di Bilancio 2024 è ancora in attesa di erogazione. Le critiche piovono sul governo Meloni, accusato di un ritardo imprevisto nella sua implementazione. Il motivo dietro questa sospensione è un’apparente incertezza burocratica, con l’Inps che non ha ancora emesso la circolare necessaria per avviare la procedura.

Il Bonus Mamma 2024: Esonero Contributivo per Lavoratrici con Figli:

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un significativo esonero del 100% dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato. Questo beneficio, fino a un massimo di 3.000 euro all’anno per tre anni, è stato esteso alle donne con almeno due figli nel 2024. Tuttavia, il mancato avvio del Bonus Mamma ha generato frustrazioni e preoccupazioni tra le lavoratrici.

Problemi Burocratici e la Questione della Privacy:

Il ritardo nell’erogazione del bonus è attribuito a questioni burocratiche, con particolare riferimento alla necessità di accedere ai codici fiscali dei dipendenti. Secondo fonti, l’analisi della privacy sarebbe uno degli ostacoli che sta rallentando il processo decisionale. L’Inps sta valutando attentamente come gestire tali questioni per garantire la conformità alle normative sulla privacy.

Assicurazioni sul Recupero del Bonus:

Nonostante il ritardo, fonti governative rassicurano che la circolare dell’Inps sarà emessa e chiarirà che il bonus non andrà perso. Le lavoratrici avranno diritto all’intero importo calcolato a partire dal primo giorno del 2024, e gli arretrati saranno regolarizzati nelle prossime buste paga.

Reazioni Politiche e Interrogazione PD:

L’opposizione, in particolare il Partito Democratico, ha criticato aspramente il governo Meloni per il ritardo nell’erogazione del bonus. La deputata Beatrice Lorenzin ha parlato di “solito pasticcio” e ha sollevato preoccupazioni sulle riduzioni della platea beneficiaria. Il PD ha presentato un’interrogazione parlamentare per ottenere spiegazioni sul ritardo.

Appello per Sbloccare il Sostegno Alle Madri Lavoratrici:

Anche all’interno della maggioranza emergono preoccupazioni. Maurizio Lupi ha esortato il governo a sbloccare immediatamente il sostegno alle madri lavoratrici, sottolineando l’importanza di questa misura di supporto alle famiglie. Si confida che il governo stia lavorando per superare gli ostacoli burocratici e attuare rapidamente questa iniziativa.